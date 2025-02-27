توقعات حالة الطقس في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال اليوم وصباح الغد.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، استمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام أحياناً وذلك حتى الساعة 06:00 من يوم غد الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.