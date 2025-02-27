شرطة أبوظبي: بادر واستفد من خصم المخالفات المرورية

قالت شرطة أبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس": "مبادرة "بادر واستفد" تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية".







#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي : مبادرة "بادر واستفد" تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة ، وخصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية .#بادر_واستفد pic.twitter.com/ZDcXUSU6H7 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 27, 2025