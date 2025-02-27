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علوم الدار

شرطة أبوظبي: بادر واستفد من خصم المخالفات المرورية

شرطة أبوظبي: بادر واستفد من خصم المخالفات المرورية
27 فبراير 2025 11:12

قالت شرطة أبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس": "مبادرة "بادر واستفد" تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة ميلادية من تحرير المخالفة المرورية".


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