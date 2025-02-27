هزاع بن زايد يهنئ حمدان بن زايد بتقليده "وسام أم الإمارات"

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتقليده "وسام أم الإمارات".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أجمل التبريكات لأخي الشيخ حمدان بن زايد تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" بتقليده "وسام أم الإمارات"، جهود الشيخ حمدان بن زايد نموذج يقتدى في إيلاء المجتمع الأولوية القصوى والعمل الدؤوب لترسيخ استقراره ورفاهيته وازدهاره».

أجمل التبريكات لأخي الشيخ حمدان بن زايد تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" بتقليده "وسام أم الإمارات"، جهود الشيخ حمدان بن زايد نموذج يقتدى في إيلاء المجتمع الأولوية القصوى والعمل الدؤوب لترسيخ استقراره ورفاهيته وازدهاره. pic.twitter.com/LXcZ9UxSSw — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) February 27, 2025