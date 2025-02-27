الجمعة 28 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يهنئ حمدان بن زايد بتقليده "وسام أم الإمارات"

هزاع بن زايد يهنئ حمدان بن زايد بتقليده "وسام أم الإمارات"
27 فبراير 2025 14:14

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتقليده "وسام أم الإمارات".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أجمل التبريكات لأخي الشيخ حمدان بن زايد تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" بتقليده "وسام أم الإمارات"، جهود الشيخ حمدان بن زايد نموذج يقتدى في إيلاء المجتمع الأولوية القصوى والعمل الدؤوب لترسيخ استقراره ورفاهيته وازدهاره».

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي ويطلع على مبادراتها وتوجهاتها الاستراتيجية
حمدان بن زايد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
محمد بن زايد
حمدان بن زايد
وسام أم الإمارات
آخر الأخبار
أول أيام شهر ‎رمضان في الإمارات
علوم الدار
غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات
اليوم 19:20
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اليوم 14:17
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
اليوم 17:32
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي ويطلع على مبادراتها وتوجهاتها الاستراتيجية
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي ويطلع على مبادراتها وتوجهاتها الاستراتيجية
اليوم 20:29
حمدان بن محمد: مبارك عليكم شهر رمضان
علوم الدار
حمدان بن محمد: مبارك عليكم شهر رمضان
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©