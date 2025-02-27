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علوم الدار

"أبوظبي للتقاعد" يطلق منصة "منارة" لدعم جهات العمل

"أبوظبي للتقاعد" يطلق منصة "منارة" لدعم جهات العمل
27 فبراير 2025 14:28

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، أمس، منصة بيانات قائمة على الذكاء الاصطناعي تحت اسم "منارة"، بحضور ممثلي الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار، وفي إطار جهود الصندوق لدعم التحول الرقمي وتطوير حلول ذكية ترتقي بخدمات التقاعد في إمارة أبوظبي.

تهدف المنصة إلى تمكين جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من استشراف مستقبل القوى العاملة لديها وتعزيز امتثالها لقانون التقاعد.

وتوفر المنصة أدوات تحليلية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم جهات العمل في إدارة بيانات العاملين لديها، لا سيما المتعلقة بالموقف التأميني.

كما تتيح بيانات لحظية حول إحصائيات المؤمن عليهم، ومعدلات التقاعد الحالية والمتوقعة، وحركة التسجيل وإنهاء الخدمة، مما يساعد القيادات في جهات العمل على اتخاذ قرارات ووضع خطط القوى العاملة بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة.

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وتعرض "منارة" مؤشرات الامتثال لمتطلبات الصندوق بشكل فوري، مثل سداد الاشتراكات، والتسجيل، وإنهاء الخدمة، وهو ما يعزز التزام الجهات بالقانون ويضمن إدارة التزاماتها بدقة وسهولة.

وتساهم في تسهيل متابعة طلبات جهات العمل لدى الصندوق لحظيًا، دون الحاجة إلى تواصل مباشر، مما يسرّع الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

وسيعمل الصندوق على توسيع نطاق التدريب على آلية عمل "منارة" ليشمل جميع جهات العمل المسجلة لديه خلال المرحلة المقبلة، والبالغ عددها 7,544 جهة.

وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق، الحرص على تطوير حلول ذكية تعزز كفاءة خدمات التقاعد في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن "منارة" تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل مع القيادات والمختصين في جهات العمل عبر توفير منصة رقمية تسهّل إدارة البيانات، وتتيح متابعة مؤشرات الامتثال بمرونة، بما يسهم في ضمان الامتثال لقانون التقاعد وحفظ حقوق المواطنين المسجلين لدى الصندوق.
 

المصدر: وام
صندوق أبوظبي للتقاعد
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