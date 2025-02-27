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علوم الدار

مواقع مدفع الإفطار في الشارقة خلال رمضان

مواقع مدفع الإفطار في الشارقة خلال رمضان
27 فبراير 2025 17:29

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تخصيص 10 مواقع مختلفة على مستوى الإمارة لإطلاق مدافع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك إذ وزعت المدافع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في واجهة المجاز المائية ومجلس ضاحية مويلح ومجلس ضاحية  السيوح ومجلس ضاحية الرحمانية ومجلس ضاحية الحمرية.
في المنطقة الوسطى، حدد موقعان رئيسان هما: حصن الذيد وجامع النعيم بشعبية طويلع في مدينة المُدام. كما حددت مواقع في المنطقة الشرقية وهي: برج الساعة وبحيرة الحفية بالتناوب بمدينة كلباء خلال الشهر الفضيل بالإضافة إلى مدرج خورفكان ومنطقة سارية العلم بمدينة دبا الحصن.
وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة التزامها بإحياء فعالية مدفع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك باعتباره موروثاً شعبياً أصيلاً يعكس الهوية الثقافية الإماراتية ويضفي أجواءً من الفرح والسرور على أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وجنسياتهم.
يأتي هذا انطلاقاً من أهمية هذا التقليد التراثي وارتباطه بروحانية الشهر الفضيل مما يعزز التفاعل المجتمعي ويثري الأجواء الرمضانية ويجسد الموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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المصدر: وام
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