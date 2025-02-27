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علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى باكستان في زيارة رسمية

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى باكستان في زيارة رسمية
27 فبراير 2025 17:39

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة إسلام آباد، في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

كان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، فخامة آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ودولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين.

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يرافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى يضمُّ كلاً من: سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «2 بوينت زيرو» التابعة للشركة العالمية القابضة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي علي محمد حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي؛ وغانم السويدي، مدير عام الشؤون الأمنية في المجلس الأعلى للأمن الوطني؛ وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية؛ وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة؛ وعلي راشد الراشدي، رئيس مجلس إدارة شركة "أميرال ريسورس".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
باكستان
زيارة رسمية
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