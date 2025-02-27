محمد بن راشد: متفائل بفريق يقوده حمدان بن محمد

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفريق دبي بقيادة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مخيم دبي .. مجموعة من عشاق دبي من مسؤوليها المخلصين .. جمعهم حمدان بن محمد.. وضع لهم هدفاً: العمل كفريق واحد.. مناقشة التحديات كعائلة واحدة.. ووضع أحلاماً جديدة لتبقى دبي هي دبي.. وليضمن فريقها أفضل حياة في العالم لسكانها والمقيمين فيها. متفائل بفريق دبي.. متفائل بفريق يقوده حمدان بن محمد».

مخيم دبي ..

مجموعة من عشاق دبي من مسؤوليها المخلصين ..



جمعهم حمدان بن محمد ..



وضع لهم هدف : العمل كفريق واحد .. مناقشة التحديات كعائلة واحدة .. ووضع أحلام جديدة لتبقى دبي هي دبي ..



وليضمن فريقها أفضل حياة في العالم لسكانها والمقيمين فيها .



متفائل بفريق دبي .. متفائل… pic.twitter.com/TEGj8xc4Px — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 27, 2025