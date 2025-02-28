أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن عودة تحدي #رمضان_مع_ضمان بموسمه الثالث، الذي يهدف إلى تحفيز الأفراد لتبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تشجيعهم على الانضمام إلى التحدي الذي يستمر لأربعة أسابيع، ويبدأ اعتباراً من أول أيام شهر رمضان المبارك، ويستمر حتى نهايته، وذلك بهدف تعزيز مستويات نشاطهم البدني، مما يمنحهم الفرصة للفوز بجوائز قيّمة.

ويمكن للأفراد التسجيل في التحدي من خلال طبيق «بيورا» (Pura)، التطبيق الصحي القائم على الذكاء الاصطناعي من بيورهيلث، حيث سيتتبع التطبيق خطواتهم طوال فترة التحدي.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «يسرنا إطلاق الموسم الثالث من تحدي #رمضان_مع_ضمان، والذي يهدف إلى تحفيز المجتمع لاتباع نمط حياة صحي وهادف. ويدعو هذا التحدي الجميع إلى الاحتفاء بقيم الشهر المبارك، وإحداث تغييرات إيجابية في أسلوب حياتهم وتعزيز أواصر علاقاتهم مع الآخرين».

وأضاف: «نلتزم في ضمان بالمساهمة في بناء مجتمعات أكثر صحة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتؤكد هذه المبادرة مساعينا الجادّة لتعزيز اللياقة البدنية وتشجيع أسلوب الحياة الصحي ودعم جهود الوقاية من الأمراض خلال هذا الشهر الفضيل».