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علوم الدار

«زراعة أبوظبي» تطلق حملتها الرقابية والتوعوية

العمل على نشر التوعية بالممارسات الصحيحة (من المصدر)
28 فبراير 2025 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملتها السنوية للرقابة والتوعية على المنشآت الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، بهدف ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمجتمع والحد من هدر الغذاء.
تشمل الحملة جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة والمخازن ومراكز التوزيع والمطاعم والسوبر ماركت، حيث ستركز على رصد الممارسات التي تؤثر على سلامة الغذاء، والعمل على نشر التوعية بالممارسات الصحيحة للعاملين في المنشآت لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال شهر رمضان، وسيقوم مفتشو الهيئة بتوعية العاملين بممارسات التخزين الآمن للغذاء ونظافة مناطق تحضير وتقديم الطعام.
وكما تشمل الحملة الرمضانية للهيئة توعية أفراد المجتمع، من خلال تسليط الضوء على أهمية تقليل هدر الطعام والتسوق الذكي، حيث ستتضمن الحملة تقديم نصائح وإرشادات وتنظيم مسابقات رمضانية، تهدف إلى تبني ممارسات صحية في التعامل مع الطعام، وذلك من خلال حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.
وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية، فتنظم الهيئة، ضمن حملتها، عدداً من الفعاليات المجتمعية، ومن أبرزها فعالية إفطار صائم للفئات المحتاجة والاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني من خلال تنظيم ملتقى تكريم رواد الخير، وذلك تقديراً لجهود موظفي الهيئة والمتطوعين المساهمين في فعاليات الهيئة التطوعية والمجتمعية والإنسانية.
وشدّدت الهيئة على أهمية مشاركة الجمهور من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية من خلال التواصل مع مركز الاتصال الحكومي على الرقم المجاني (800555) والمخصّص للبلاغات والشكاوى، مؤكدة على التزامها بتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع خلال شهر رمضان.

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