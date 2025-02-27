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شرطة أبوظبي ُتعزِّز الوعي الأمني في رمضان

شرطة أبوظبي ُتعزِّز الوعي الأمني في رمضان
28 فبراير 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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تبث شرطة أبوظبي برنامجاً تلفزيونياً يومياً خلال شهر رمضان المبارك في 30 حلقة تلفزيونية على مدار الشهر، تركز على تعزيز أمن وسلامة المجتمع، وذلك ضمن الإصدار الخامس، لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام» بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، وعبر شاشات قنوات «أبوظبي للإعلام»، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، بشرطة أبوظبي، أن الحلقات التلفزيونية تُركز على توعية الجمهور، بالتدابير الوقائية، والسلوكيات الإيجابية، وستطل على المشاهدين يومياً قبل موعد الإفطار، وتعد من أحد وسائل التوعية التي تنفذها الإدارة خلال الشهر الفضيل، وتطرح من خلالها موضوعات وقضايا مجتمعية تهُم كل أسرة وكل فرد من أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن موضوعات وقضايا الحلقات التلفزيونية الرمضانية تتناول مختلف القضايا التي غالباً ما تتزايد في شهر رمضان، مثل قيادة المركبات بسرعة وتهور، وعدم التركيز والانتباه، خصوصاً قبل موعد الإفطار، والازدحام المروري، بالقرب من المساجد، أثناء أوقات الصلاة والذي يتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، إلى جانب عدد من الظواهر المجتمعية السلبية، مثل «التسول» واستغلال بعض الأشخاص المجهولين سلباً للأجواء الرمضانية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة بشرطة أبوظبي للجمهور وكيفية الاستفادة منها.
وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني، إن العمل بدأ فعلياً في إنجاز تصوير الحلقات التلفزيونية بالتعاون والتنسيق مع شركة أبوظبي للإعلام لافتاً إلى أنه تم إضافة مجموعة من الحلقات الجديدة، والتي تركز على أبرز القضايا الأمنية والمرورية والمجتمعية ومن أبرزها تعريف المجتمع بجهود الدوريات الشرطية بمختلف أشكالها ودورها في تعزيز الأمن والأمان وتوعية الجمهور بخطورة الاستجابة لأساليب المحتالين إلكترونياً الذين يوهمون ضحاياهم بتقديم الأحلام الوهمية والخادعة بالثراء ويعملون على التنوع في أساليبهم الكاذبة، محاولين تصيد أكبر عدد من المستهدفين والضحايا وغرس قيمة الوعي بأهمية تأمين السلامة للأبناء عبر توجيههم بارتداء معدات الحماية أثناء قيادة الدراجات النارية والكهربائية (السكوترات) بمختلف أنواعها ترسيخاً لمفهوم القيادة الآمنة، والتي تحقق التطلعات في الحفاظ على الأرواح والحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.
ويقدم الحلقات التلفزيونية الملازم أول سيف محمد الأميري مدير فرع التلفزيون في إدارة الإعلام الأمني من خلال تقديمه محتوى للتوعية يتناول العديد من القضايا الأمنية والمرورية والتي تركز على تثقيف أفراد المجتمع وزيادة وعيهم بالسلوكيات الأمنية، والمرورية والمجتمعية، التي غالباً ما تتزايد في شهر رمضان.

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