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علوم الدار

رأس الخيمة تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك

رأس الخيمة تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك
27 فبراير 2025 19:20

استعدت إمارة رأس الخيمة لدخول شهر رمضان المبارك بتزيين شوارع وميادين الإمارة، حيث شملت الزينة الطرق الرئيسة، والجسور، والدوارات الحيوية، والحدائق العامة، بالإضافة إلى كورنيش القواسم.
وتضمنت الزينة، لوحات، ومجسمات، وتشكيلات ضوئية ملونة تعكس روح الشهر الفضيل وأجوائه الروحانية والاحتفالية.
ورفع سعادة المهندس خالد فضل العلي المدير العام لدائرة الخدمات العامة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، متمنياً أن يكون شهر خير وبركة على الجميع؛ وقال إن زينة الشهر الكريم غطت مختلف مناطق الإمارة الشمالية والجنوبية، حيث تضمنت فوانيس مضيئة وزخارف إسلامية ومجسمات تعكس روح الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تركيب 1500 وحدة إضاءة مبتكرة أضافت أجواء دافئة ومميزة في مختلف أنحاء الإمارة.
وأوضح أن كورنيش القواسم شهد تزييناً خاصاً يعزز الأجواء الرمضانية ويضفي لمسة جمالية تسهم في جذب الزوار وإثراء التجربة الرمضانية في الإمارة.
وأكدت الدائرة حرصها على تعزيز الأجواء الرمضانية من خلال تصاميم مستوحاة من القيم الإسلامية والتقاليد الإماراتية الأصيلة، إلى جانب لوحات التهنئة التي تعبر عن الفرحة بالشهر الكريم.

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