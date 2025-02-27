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علوم الدار

1500 وحدة إضاءة مبتكرة تزين رأس الخيمة

1500 وحدة إضاءة مبتكرة تزين رأس الخيمة
28 فبراير 2025 01:19

رأس الخيمة (الاتحاد)

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انتهت دائرة خدمات رأس الخيمة منذ أيام من تزيين الشوارع والميادين العامة في الإمارة، إيذاناً بدخول شهر رمضان الكريم، وبعث البهجة والسعادة في نفوس الأهالي والمواطنين، بحسب المهندس خالد فضل العلي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة.
وقال المهندس العلي: «إن الزينة شملت الطرق الرئيسة، والجسور، والدوارات الحيوية، والحدائق العامة، بالإضافة إلى تزيين كورنيش القواسم باللوحات والمجسمات والتشكيلات الضوئية الملونة التي تعبر عن روح الشهر الفضيل والأجواء الروحانية والاحتفالية لهذا الشهر الكريم».
وأوضح المهندس العلي أن زينة رمضان غطت مختلف مناطق الإمارة الشمالية والجنوبية، حيث تضمنت فوانيس مضيئة، زخارف إسلامية، ومجسمات تعكس روح الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تركيب 1500 وحدة إضاءة مبتكرة أضافت أجواءً دافئة ومميزة في مختلف أنحاء الإمارة، كما شهد كورنيش القواسم تزييناً خاصاً يعزز الأجواء الرمضانية، ويضفي لمسة جمالية تسهم في جذب الزوار، وإثراء التجربة الرمضانية في الإمارة.
وأكدت الدائرة حرصها على تعزيز الأجواء الرمضانية، من خلال تصاميم مستوحاة من القيم الإسلامية والتقاليد الإماراتية الأصيلة، إلى جانب لوحات التهنئة التي تعبر عن الفرحة بحلول الشهر الكريم، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدائرة إلى إضفاء طابع جمالي يعزز من بهجة السكان والزوار خلال هذا الشهر المبارك.

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