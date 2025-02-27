شؤون التعليم الخاص في عجمان: التعليم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع

عجمان (وام)

أكد مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان أن اليوم الإماراتي للتعليم مناسبة وطنية تُجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز دور التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع وإيمانها الراسخ بقيمة التعليم ودوره المحوري في بناء الأجيال وتقدم الدول كونه المحرك الرئيس لعجلة تنميتها وتطورها.

وقال محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان: إن هذا اليوم يُذكرنا بأهمية الاستثمار في العقول والطاقات الشابة وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار بما يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل مشرق ومستدام.

وأضاف أن اليوم الإماراتي للتعليم هذا العام يأتي متزامناً مع إعلان القيادة الرشيدة لعام 2025 عاماً للمجتمع، مما يعزز من أهمية دور التعليم في بناء مجتمع متلاحم ومتماسك يرتكز على القيم الإماراتية الأصيلة وروح التعاون والعطاء.