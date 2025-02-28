ميرا الكعبي: إعداد أجيال واعدة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بمناسبة اليوم الإماراتي للتعليم: «لطالما كان التعليم في صميم اهتمامات الدولة منذ نشأتها وفي جميع مراحل تقدمها، فهو عماد الاقتصاد القائم على المعرفة والمحرك الأساسي للنمو والتطور. ويأتي اليوم الإماراتي للتعليم فرصةً لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعليم في تمكين الأجيال وترسيخ أهميته في الوعي المجتمعي، وعرفاناً بالجهود الوطنية المستمرة لتحسين المنظومة التعليمية».

وأضافت: «في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، نؤمن أن التعليم هو ركيزة أساسية تؤثر في كافة جوانب الحياة. وفيما تمثّل هذه المناسبة امتناناً خالصاً من القيادة الرشيدة لتفاني جميع العاملين في المنظومة التعليمية والقائمين عليها، يقع على عاتقنا جميعاً كمعلمين ومقدمي رعاية مسؤولية كبيرة لنكون بمستوى التطلعات. وسنواصل من موقعنا النهوض بدور فاعل في إعداد أجيال المستقبل من خلال بناء كفاءات رعاية الطفولة، وترسيخ الهوية الوطنية واللغة العربية، مع التركيز على تبادل المعرفة والإلهام، والمساهمة في دفع عجلة الحياة والمجتمع.