ولي عهد أبوظبي ورئيس باكستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين

بحث سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

في مستهل اللقاء، رحّب فخامة آصف علي زرداري، بزيارة سموّ ولي عهد أبوظبي، مؤكّداً فخامته عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، ومعرباً عن حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة والازدهار في كلا البلدين.

ونقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق دوام التقدم والرفعة والازدهار في شتى المجالات.

وحمّل فخامة الرئيس آصف علي زرداري، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

وخلال اللقاء، منح فخامة الرئيس آصف علي زرداري، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسام «نيشان باكستان»، الذي يُعد أعلى وسام مدني في البلاد، وذلك تقديراً لجهود سموّه في تعزيز العلاقات الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس آصف علي زرداري، على هذا التكريم، مؤكّداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية باكستان، بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة.

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإماراتية-الباكستانية المتينة، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تحظى هذه العلاقات باهتمام من قيادة البلدين الصديقين.

حضر اللقاء كلٌّ من، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «2 بوينت زيرو» التابعة للشركة العالمية القابضة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي علي محمد حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، وغانم السويدي، مدير عام الشؤون الأمنية في المجلس الأعلى للأمن الوطني، وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «انترناشونال ريسورسيس هولدينغ».