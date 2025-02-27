الإمارات تطلق أكبر عملية إغاثية في غزة خلال شهر رمضان

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن إطلاق أكبر عملية إغاثية في قطاع غزة، التي تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني وتلبية احتياجات السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتعزيز جهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

ولتسهيل وصول المساعدات، أطلقت «الفارس الشهم 3» رابطاً إلكترونياً مخصصاً للتسجيل عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن لأهالي القطاع ومخيمات النزوح التسجيل للاستفادة من المساعدات الإغاثية.

ويهدف هذا التسهيل إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الحالية.

وأكدت عملية «الفارس الشهم 3» التزامها التام بتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تسعى لتلبية احتياجات سكان غزة، في تقديم العون والمساعدة للمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

وأعربت العملية عن شكرها وامتنانها لجميع مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخيرية الوطنية التي تقدم الدعم المستمر للأشقاء في فلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قد أرسلت السفينة السادسة المحملة بـ4900 طن من المساعدات الإنسانية والاحتياجات الإغاثية إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تصل على دفعات خلال شهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات السكان في ظل الظروف الراهنة.

وتستمر عملية «الفارس الشهم 3» في متابعة توزيع المساعدات وتقديم الدعم اللازم للأشقاء في قطاع غزة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وضاعفت الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى 160 قافلة، بإجمالي مساعدات إنسانية بلغ نحو 31026 طناً، مما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.