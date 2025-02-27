رئيس الدولة يحضر حفل زفاف في دبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم، حفل زفاف سعيد خليفة سلطان العقروبي السويدي إلى كريمة عبد الله هادي أحمد الحسيني.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن سعادتهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاركته أفراحهم التي تزيدها سروراً واعتزازاً بقيم الترابط الأصيل الذي يجمع قيادة الدولة مع أبناء الوطن.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

تخللت الحفل، الذي حضره جمع من المدعوين والأقارب، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.