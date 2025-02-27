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علوم الدار

«خليفة الدولية لنخيل التمر» تعلن أسماء الفائزين

خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
28 فبراير 2025 01:17

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجائزة بفندق قصر الإمارات أمس، أسماء الفائزين في دورتها السابعة عشرة، تقديراً للمساهمات المتميزة في مجال زراعة النخيل والابتكار الزراعي.
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة عن تقديره للرعاية التي تحظى بها الجائزة والدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كما أشاد معاليه بالمتابعة الدقيقة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، على جهود سموهم في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعاون مع الدول المنتجة للتمور والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، في كلمته، بحضور الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وأمل صالح البريكي مدير تنفيذي، مؤسسة إرث زايد الإنساني، إلى أن الدورة السابعة عشرة للجائزة قد شارك فيها 187 باحثاً يمثلون 28 دولة بزيادة 39.5%، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
 فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة (مناصفة بين كل من): «الدكتور عبد القادر جيجلي - شركة SuSTATability للحلول الإحصائية/ من أستراليا،   والدكتور «خالد ميشيل حزوري»- مركز خليفة للتقنات الحيوية والهندسة الوراثية/ من دولة الإمارات العربية المتحدة.  
فئة المشاريع التنموية والانتاجية الرائدة (مناصفة بين كل من): «شركة إيدن للابتكارات - أبوظبي «الإمارات» والدكتور: نواف سالم الهاجري جامعة الكويت/ من دولة الكويت.  
وفي فئة المنتجين والمصنّعين والمسوقين المتميزين (مناصفة بين كل من): «خميس محمد خميس فريح القبيسي، مزرعة قطوف «الإمارات»، والمهندس: القدري بن محمد بنعون، شركة إعمار الواحة «تونس».

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
جائزة خليفة لنخيل التمر
الإمارات
نهيان بن مبارك
مؤسسة إرث زايد الإنساني
زراعة النخيل
التمور
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