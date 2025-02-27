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علوم الدار

محمد الشرقي: المرأة الإماراتية قادرة على قيادة المشاريع بنجاح

محمد الشرقي يشهد المحاضرة (وام)
28 فبراير 2025 01:18

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن ريادة الأعمال تسهم بشكل كبير في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية قادرة على قيادة مختلف المشاريع بنجاح وتقديم حلول ابتكارية ناجعة ومبدعة. جاء ذلك خلال حضور سموه محاضرةً بعنوان «كيف تصنع المرأة فرقاً في عالم الأعمال؟» ضمن جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، قدمتها أميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية.
وأشار سموه إلى حرص ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المستمر لتطوير وتمكين جميع فئات المجتمع، من خلال توفير بيئة حاضنة ومثالية لدعم المبادرات والمشاريع التي تساهم في ترقية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المتسدامة للدولة.
وتحدثت رائدة الأعمال الإماراتية، أميرة سجواني، خلال الجلسة، إلى تجاربها الرائدة والأفكار والمشاريع التي قادتها إلى النجاح، مشيرة إلى دور الأفكار المبتكرة في تحقيق النجاح. وشهد المحاضرة جمعٌ من المسؤولين والشباب المهتمين.

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