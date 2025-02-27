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علوم الدار

نائب رئيس أركان القوات المسلحة يحضر «ملتقى الشركاء 2025»

أحمد بن طحنون لدى حضوره الملتقى (وام)
28 فبراير 2025 01:18

أبوظبي (وام)

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شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين «ملتقى الشركاء 2025» الذي نظمته وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في فندق «إيرث» بالعاصمة أبوظبي تحت شعار «شركاء النجاح». وجاء الملتقى تأكيداً على أهمية تكامل الجهود المؤسسية بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وشركائها الاستراتيجيين.
وفي بدايته، ألقى العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كلمة افتتاحية، أكد خلالها دعم القيادة الرشيدة الكامل لبرنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأشاد بالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، للبرنامج منذ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، مثمناً نهج سموه الذي يرتكز على مبدأ أنّ بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.
وفي ختام الملتقى، كرمت الهيئة عدداً من شركائها ممن كان لهم دور محوري في تحقيق رؤية البرنامج.

ملتقى الشركاء
الإمارات
أحمد بن طحنون
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
وزارة الدفاع
هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية
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