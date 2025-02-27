الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تعد خرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974، مشددة على رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ أمس، غارات جوية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا تحتوي على أسلحة، في ضربات جاءت بعد تهديد إسرائيلي بجعل هذه المنطقة «منزوعة السلاح».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتيلين على الأقلّ جراء 4 ضربات إسرائيلية استهدفت مقراً لفرقة عسكرية في منطقة الكسوة جنوب غرب دمشق، من دون أن يتمكن من تحديد إذا كانا مدنيّين أم عسكريين.

وطالت ضربات أخرى موقعين على الأقل في محافظة درعا، أحدهما «تل الحارة» الاستراتيجي الذي يعد أعلى نقطة في المحافظة ويشرف على مساحات واسعة من الجولان وشمال إسرائيل، وفق المرصد.

كما تعرّض موقع عسكري في بلدة ازرع لقصف إسرائيلي، وفق المصدر نفسه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «قصف خلال الساعات الماضية أهدافاً عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع عديدة تحتوي على أسلحة»، من دون أن يذكر مكانها بالتحديد.

وحذّر الجيش في بيانه من أنّ «وجود قوات ومعدّات عسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديداً لإسرائيل»، لافتاً إلى أنّه «سيواصل العمل لإزالة أيّ تهديد على إسرائيل».

وفي السياق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، الغارات الإسرائيلية على سوريا، واعتبرها «استفزازاً وتصعيداً ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي».

وقال أبو الغيط في بيان، إنه يدين بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية.

واعتبر تلك الاعتداءات «استفزازاً أرعن، وتصعيداً ينتهز فرصة التحول السياسي في سوريا لتثبيت واقع غير قانوني وغير شرعي».

وأكد أن «الاحتلال الإسرائيلي لأي أراض سورية ينتهك القانون الدولي، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذا العدوان غير المبرر والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا».

وشدد على تضامن الجامعة العربية مع سوريا في مواجهة العدوان على أراضيها.