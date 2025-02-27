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الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا الأول» لمجموعة بريكس لعام 2025

الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا الأول» لمجموعة بريكس لعام 2025
28 فبراير 2025 01:17

برازيليا (وام)

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شاركت الإمارات في اجتماع الشيربا الأول لمجموعة بريكس للعام 2025، الذي عقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، وذلك في ضوء تولي البرازيل رئاسة المجموعة للعام الجاري.
ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع خميس الشميلي، الأمين العام لمجلس الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في وزارة الخارجية ومساعد شيربا دولة الإمارات لمجموعة بريكس، حيث ركز الاجتماع على مناقشة أولويات رئاسة البرازيل للمجموعة، بما في ذلك توطيد التعاون في مجالات الصحة، وتمويل جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز التجارة والاستثمار.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد الإمارات سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي كل من مصر وروسيا والبرازيل وإثيوبيا، حيث تم خلال هذه الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة بريكس إيمانها الراسخ بأن العمل العالمي المنسق والتعاون المتعدد الأطراف، أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى للتغلب على التحديات العالمية، ضمن أسس واضحة جوهرها تعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي.

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