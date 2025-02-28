الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: التعليم أساس التحول التنموي الذي نعمل عليه للحاضر والمستقبل

رئيس الدولة
28 فبراير 2025 09:22

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» أن التعليم أساس التحول التنموي الذي نعمل عليه للحاضر والمستقبل، وفي "اليوم الإماراتي للتعليم" نعبر عن تقديرنا لكل أركان المنظومة التعليمية في المدرسة والأسرة والمجتمع.

وقال سموه عبر منصة إكس:"التعليم أساس التحول التنموي الذي نعمل عليه للحاضر والمستقبل، وفي "اليوم الإماراتي للتعليم" نعبر عن تقديرنا لكل أركان المنظومة التعليمية في المدرسة والأسرة والمجتمع، ونؤكد أن التطوير المستمر للتعليم الذي يخدم التنمية ويعزز هويتنا الوطنية وقيمنا وأخلاقنا الأصيلة ويرسخ مفهوم التعلم مدى الحياة، هو أولوية قصوى ومسؤولية نتشارك فيها جميعاً أفراداً ومجتمعاً ومؤسسات لتحقيق طموحاتنا، فكلنا نُعلِّم وكلنا نتعلَّم من أجل حاضر الأجيال ومستقبلها".

أخبار ذات صلة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التعليم
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©