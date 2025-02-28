شرطة دبي: وفاة سائق شاحنة اندلع حريق فيها ثم اصطدمت بأخرى

أعلنت شرطة دبي عن وفاة سائق شاحنة اندلع حريق فيها ثم اصطدمت بأخرى.

ودعت شرطة دبي السائقين إلى أهمية الصيانة الدورية للسيارة في المساعدة على كشف الأعطال المحتملة والتأكد من سلامة وكفاءة جميع الأنظمة الأساسية في المركبة، مما يسهم بشكل فعال في التقليل من خطر الحوادث، ويضمن سلامتك وسلامة الآخرين من حولك .

تكمن أهمية الصيانة الدورية للسيارة في المساعدة على كشف الأعطال المحتملة والتأكد من سلامة وكفاءة جميع الأنظمة الأساسية في المركبة، مما يسهم بشكل فعال في التقليل من خطر الحوادث، ويضمن سلامتك وسلامة الآخرين من حولك.#السلامة_المرورية #التزامك_أمانك pic.twitter.com/Ien5ygyuVM — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) February 28, 2025