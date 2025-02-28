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علوم الدار

شرطة دبي: وفاة سائق شاحنة اندلع حريق فيها ثم اصطدمت بأخرى

شرطة دبي: وفاة سائق شاحنة اندلع حريق فيها ثم اصطدمت بأخرى
28 فبراير 2025 12:52

أعلنت شرطة دبي عن وفاة سائق شاحنة اندلع حريق فيها ثم اصطدمت بأخرى.
ودعت شرطة دبي السائقين إلى أهمية الصيانة الدورية للسيارة في المساعدة على كشف الأعطال المحتملة والتأكد من سلامة وكفاءة جميع الأنظمة الأساسية في المركبة، مما يسهم بشكل فعال في التقليل من خطر الحوادث، ويضمن سلامتك وسلامة الآخرين من حولك  .

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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