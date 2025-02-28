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«قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بُعد خلال شهر رمضان

«قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بُعد خلال شهر رمضان
28 فبراير 2025 14:06

حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بُعد عبر التطبيق الذكي «نافذتي»، خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد الزيارات من يوم «الاثنين» إلى «الجمعة» من كل أسبوع للرجال والنساء.
وأشارت دائرة القضاء، إلى إتاحة تسجيل طلب زيارة النزلاء إلكترونياً، من خلال موقع خدمات حكومة أبوظبي «تم»، عن طريق الرابط https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عبر الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، على أن يتم إرسال الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل الموعد ومركز الشرطة المحدد للتواصل مع النزيل عن بُعد باستخدام تطبيق «نافذتي».
ووفقاً للائحة الزيارات، تكون المواعيد للزوار من ذوي النزلاء، اعتباراً من أول أيام شهر رمضان من الساعة 02:00 ظهراً إلى الساعة 04:00 مساءً من يوم «الاثنين» إلى يوم «الخميس»، فيما تكون زيارة السفارات والمحامين يوم الجمعة من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً.

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