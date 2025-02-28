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علوم الدار

للمرة الأولى عالمياً.. استخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في رصد هلال رمضان في الإمارات

للمرة الأولى عالمياً.. استخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في رصد هلال رمضان في الإمارات
28 فبراير 2025 15:25

يتحرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، باستخدام «طائرات الدرون» المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد المجلس أن هذه هي المرة الأولى عالمياً الذي يتم فيه تحري الهلال باستخدام «طائرات الدرون» المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في مبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال، عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له».
وأضاف أن هذا التحري يتم بالإضافة إلى شهادات الرؤية بالعين المجردة، والمراصد الفلكية المنتشرة في أرجاء الدولة، التي تستخدم أفضل الأجهزة المتطورة والآلات المتقدمة، وتضمن دقة تحري الهلال، وتعطي نتائج وبيانات علمية مؤكدة في عمليات رصد الأهلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمراكز المتخصصة والمراصد الفلكية.

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المصدر: وام
شهر رمضان
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