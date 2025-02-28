هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الطاقة – أبوظبي

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، وفداً من دائرة الطاقة – أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، وذلك في ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وسعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي؛ وسعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام بالإنابة لقطاع الشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة – أبوظبي؛ وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على المشاريع والبرامج التنموية في قطاع الطاقة والمياه في منطقة العين، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني في المنطقة. وتشمل هذه المشاريع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتعزيز البنية التحتية للصرف الصحي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان وضمان استدامتها، إلى جانب تطوير تقنيات إدارة الموارد الطبيعية وفق أحدث المعايير العالمية.

كما استمع سموّه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصّل حول الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية في منظومة الطاقة والمياه في منطقة العين، بما في ذلك مشاريع إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتوسعة شبكة مياه مزارع العين باستخدام المياه المُعاد تدويرها، إضافة إلى مبادرات إدارة كفاءة الطاقة، مثل تحويل إنارة الشوارع إلى أنظمة موفّرة للطاقة (LED)، وتزويد المساجد بأنظمة تحكّم ذاتية، وتحديث البنية التحتية للطاقة المتجدّدة، بهدف تعزيز الاعتماد على المصادر المستدامة.

وأشار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى أهمية مواصلة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة، مؤكّداً سموّه أن تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 يتطلب الاستمرار في تشجيع ثقافة الابتكار والإبداع، والاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الطاقة والمياه، بما يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة هذه القطاعات الحيوية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وترسيخاً لمكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في خدمات الطاقة والمياه.

وأشاد سموّه أيضاً بجهود دائرة الطاقة – أبوظبي والشركات العاملة في القطاع، في تنفيذ مشاريع ومبادرات داعمة للتحوّل نحو الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، منوِّهاً بأهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومواصلة العمل على تطوير أنظمة وحلول مبتكرة تعزز الاستدامة وتخدم المجتمع وتواكب متطلبات التنمية المتسارعة في منطقة العين.