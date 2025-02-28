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جامعة الإمارات تنظم «مهرجان الزراعة والطب البيطري 2025»

جامعة الإمارات تنظم «مهرجان الزراعة والطب البيطري 2025»
1 مارس 2025 01:22

العين (وام)

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نظمت «جامعة الإمارات العربية المتحدة» فعاليات «مهرجان الزراعة والطب البيطري 2025» بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.
أقيم المهرجان - الذي نظمته كلية الزراعة والطب البيطري تحت شعار «ازرع الإمارات»، بمشاركة واسعة من الجهات الأكاديمية، وحضره الدكتور أحمد الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، والدكتورة عائشة بوشليبي، مدير جامعة الذيد، إلى جانب الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة.
وأكد الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي أهمية المهرجان بوصفه فرصة فريدة للطلاب للتواصل مع الشركات والمؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص، والاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في مجالي الزراعة والطب البيطري، مشيراً إلى دور المهرجان في عرض الأبحاث والدراسات العلمية التي تسهم في تطوير القطاعين على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على دور الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية في تعزيز الأمن الغذائي ونقل المعرفة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة.

جامعة الإمارات
الإمارات
الأمن الغذائي
الطب البيطري
الزراعة
زكي نسيبة
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