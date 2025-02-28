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حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان

حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان
28 فبراير 2025 21:35

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.
كما هنأ سموه، بهذه المناسبة، سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، راجياً المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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المصدر: وام
حمدان بن زايد
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حكام الإمارات
محمد بن راشد
منصور بن زايد
تهنئة
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