«إفطار الأبطال».. مبادرة للعملاء لتقديم الوجبات لسائقي التوصيل في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «طلبات الإمارات» إطلاق حملة «إفطار الأبطال» خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وتتيح هذه المبادرة للعملاء تقديم الوجبات لسائقي التوصيل في دبي مباشرةً عن طريق تطبيق طلبات، وطيلة الشهر الفضيل.

وتقدم المطاعم المشاركة في الحملة قوائم طعام مخصصة بأسعار تتراوح بين 15 و30 درهماً. ويمكن للعملاء المشاركة عن طريق اختيار مطعمهم المفضل من مجموعة «إفطار الأبطال» على تطبيق طلبات، وإضافة وجبة السائق إلى طلبهم بمنتهى السهولة.

وقال محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: «يسعدنا أن نتعاون مع طلبات الإمارات في هذه المبادرة الهادفة، التي تعكس التزامنا الراسخ في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بأن نكون أقرب إلى المجتمع، وأن نصل إلى جميع فئاته ضمن استراتيجيتنا لتعزيز الروابط المجتمعية.

وتتوافر خدمات مجموعة «إفطار الأبطال» يومياً من الساعة 5 وحتى 7 مساءً على تطبيق طلبات طيلة شهر رمضان المبارك. ويحصل سائقو التوصيل على وجباتهم عند تسلم طلبات العملاء، ما يتيح لهم الاستمتاع بوجبة الإفطار بعد الانتهاء من عمليات التوصيل. وصادقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على هذه المبادرة بموجب التصريح رقم PRHCE-004172153.