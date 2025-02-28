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«أدنوك» تنظم حملة المير الرمضاني للأسر المتعففة

«أدنوك» تنظم حملة المير الرمضاني للأسر المتعففة
1 مارس 2025 01:24

العين (الاتحاد)

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نظّمت «أدنوك»، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملتها السنوية لتوفير المير الرمضاني للأفراد والأسر المتعففة، وذلك تماشياً مع «عام المجتمع»، وضمن التزام الجانبين الراسخ بالمساهمة في تعزيز قيم التكاتف والتراحم خلال شهر رمضان المبارك. وشهدت الحملة هذا العام توسعاً ملحوظاً، حيث تمت تعبئة 18500 طرد يحتوي على 17 صنفاً غذائياً أساسياً، وذلك بمشاركة متطوعين من موظفي «أدنوك» والهلال الأحمر وعائلاتهم وأفراد المجتمع، مما يؤكد دورهما في دعم المجتمع الإماراتي، وترسيخ قيم التضامن والعطاء والمسؤولية المجتمعية.
وأقيمت الفعالية هذا العام في كل من أبوظبي والعين، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التأثير الإيجابي، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع. كما تضمنت المبادرة تفعيل صندوق رمضان المشترك، الذي يركز على إشراك مختلف فئات المجتمع في دعم الأسر المتعففة، تأكيداً على القيم الإماراتية الأصيلة المرتبطة بشهر رمضان، مثل الكرم، والرحمة، والتلاحم، والتضامن الاجتماعي.
شارك في الحملة كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام المكلف للهيئة، وسيف الفلاحي، نائب رئيس تنفيذي، دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»، ويوسف أمين يوسف، نائب رئيس أول الدعم المؤسسي للمجموعة في «أدنوك»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، إضافة إلى مئات المتطوعين من الجانبين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام «أدنوك» والهلال الأحمر الراسخ بتعزيز مساهمتهما في بناء مجتمع أكثر تكافلاً وازدهاراً، حيث حرص الجانبان هذا العام على توسيع نطاق المشاركة بما يؤكد جهودهما المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصهما على ترسيخ قيم العطاء والتكافل الإماراتية في شهر رمضان.

الأسر المتعففة
مساعدات الأسر المتعففة
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الهلال الأحمر الإماراتي
أحمد المزروعي
أحمد ساري المزروعي
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