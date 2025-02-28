«الهلال الأحمر» تستهدف 1.17 مليون مستفيد من داخل الدولة

هالة الخياط (أبوظبي)

تباشر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الإنسانية، خلال شهر الخير، حيث تبدأ اليوم بتوزيع وجبات إفطار صائم في العديد من المواقع في مدينة أبوظبي وضواحيها، في إطار حملة «رمضان.. عطاء مستمر».

ومع قدوم الشهر الكريم تنتشر الخيم الرمضانية، لتكون رحمة الله على الأرض، ليتوافد عليها آلاف الصائمين لتناول طعام الإفطار في رمضان. وتحرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توفير الوجبات قبل أذان المغرب بوقت كاف.

وتستهدف «الهيئة» في توزيعاتها للخيام الرمضانية، أن تكون في مناطق السكن العمالية، والقريبة من المساجد، والأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.

ويستفيد من حملة «رمضان عطاء مستمر» مليون و165 ألفاً و820 شخصاً في جميع إمارات الدولة، بقيمة 22 مليوناً و831 ألفاً و200 درهم.

ويستفيد مليون و100 ألف شخص من برنامج إفطار صائم، خلال الشهر، بقيمة 11 مليون درهم، فيما يستفيد 33 ألفاً و320 شخصاً من المير الرمضاني، الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 5 ملايين، و331 ألفاً و200 درهم، إلى جانب 32 ألفاً و500 شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 6 ملايين، و500 ألف درهم.

وتستهدف حملة رمضان لهذا العام تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في حياة الناس، والحد من وطأة المعاناة.

وخصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مواقع لجمع التبرعات لحملة رمضان في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

ودعت الهيئة أهل الخير إلى المساهمة في مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية، مبينة أن المساهمة في برنامج المير الرمضاني تتمثل بالتبرع بـ 250 درهماً، و15 درهماً لإفطار صائم، و25 درهماً للتبرع بزكاة الفطر، و50 درهماً لكسوة العيد، و20 درهماً إفطار صائم لأهالي غزة.