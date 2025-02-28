حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان الفضيل

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه عن صادق تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.