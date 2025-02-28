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حاكم رأس الخيمة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

حاكم رأس الخيمة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك
28 فبراير 2025 22:14

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية.
كما هنأ سموه، بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وبعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.
كما هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام.
كما بعث سمو ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

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