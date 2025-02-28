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علوم الدار

طحنون بن زايد: تطوير التقنيات والحلول المبتكرة

طحنون بن زايد لدى لقائه جوشوا كوشنر (من المصدر)
1 مارس 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، جوشوا كوشنر، المؤسس والشريك الإداري لشركة ثرايف كابيتال المتخصصة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، وناقش معه أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص التعاون المشترك.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «التقيت جوشوا كوشنر، المؤسس والشريك الإداري لشركة ثرايف كابيتال المتخصصة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، وناقشنا أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير التقنيات والحلول المبتكرة لدعم نمو القطاعات وازدهارها».

طحنون بن زايد
أبوظبي
الإمارات
قطاع التكنولوجيا
التكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
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