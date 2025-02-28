شرطة أبوظبي تستعرض تجارب مبتعثيها

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بـ«اليوم الإماراتي للتعليم» الذي يصادف 28 فبراير سنوياً، وتم تخصيصه تأكيداً على أهمية التعليم ودوره المحوري في بناء جيلٍ واعٍ، والإسهام بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة. وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة المربعة في مجمع إدارات شرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، ومديرو القطاعات الشرطية.

وأكد العقيد سالم سيف الكعبي، مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، أهمية الدور الحيوي للتعليم في المسيرة التطويرية بالدولة وأهمية الاستمرار في تحسين جودة التعليم من خلال دعم وتمكين الكوادر التعليمية الوطنية. وأشار إلى جهود إدارة البعثات في إلحاق منتسبي شرطة أبوظبي بأفضل الجامعات المعتمدة عالمياً. وأوضح المقدم دكتور بخيت سالم العامري، رئيس قسم الإرشاد والمتابعة الأكاديمية بإدارة البعثات، أن الاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم يأتي ضمن اهتمام إدارة البعثات بتعزيز الوعي بأهمية التعليم ودوره في تحقيق التطور المستدام ودعم الطلاب المبتعثين وتوفير كافة الوسائل التي تسهم في نجاحهم الأكاديمي.

وقدم مجموعة من الطلبة المبتعثين من شرطة أبوظبي تجربتهم في رحلات الابتعاث، حيث شاركوا تجاربهم بعدة لغات.