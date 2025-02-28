الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تستعرض تجارب مبتعثيها

شرطة أبوظبي تستعرض تجارب مبتعثيها
1 مارس 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»

احتفلت شرطة أبوظبي بـ«اليوم الإماراتي للتعليم» الذي يصادف 28 فبراير سنوياً، وتم تخصيصه تأكيداً على أهمية التعليم ودوره المحوري في بناء جيلٍ واعٍ، والإسهام بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة. وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة المربعة في مجمع إدارات شرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، ومديرو القطاعات الشرطية.
وأكد العقيد سالم سيف الكعبي، مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، أهمية الدور الحيوي للتعليم في المسيرة التطويرية بالدولة وأهمية الاستمرار في تحسين جودة التعليم من خلال دعم وتمكين الكوادر التعليمية الوطنية. وأشار إلى جهود إدارة البعثات في إلحاق منتسبي شرطة أبوظبي بأفضل الجامعات المعتمدة عالمياً. وأوضح المقدم دكتور بخيت سالم العامري، رئيس قسم الإرشاد والمتابعة الأكاديمية بإدارة البعثات، أن الاحتفاء باليوم الإماراتي للتعليم يأتي ضمن اهتمام إدارة البعثات بتعزيز الوعي بأهمية التعليم ودوره في تحقيق التطور المستدام ودعم الطلاب المبتعثين وتوفير كافة الوسائل التي تسهم في نجاحهم الأكاديمي.
وقدم مجموعة من الطلبة المبتعثين من شرطة أبوظبي تجربتهم في رحلات الابتعاث، حيث شاركوا تجاربهم بعدة لغات.

شرطة أبوظبي
الإمارات
اليوم الإماراتي للتعليم
يوم التعليم
تأهيل الكوادر التعليمية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©