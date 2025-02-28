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آمنة الضحاك: بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة

آمنة الضحاك
1 مارس 2025 01:23

دبي (الاتحاد)

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قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بمناسبة اليوم الإماراتي للتعليم:« تحتفي دولة الإمارات بـ«يوم التعليم الإماراتي» الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون ملهماً للأجيال لمواصلة التعلم والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم، ومحفزاً لتوفير المقومات والإمكانات التي تمكن أبناء الوطن من التميز في جميع القطاعات والمجالات، ولاسيما في مجال الاستدامة وتعزيز التحول الأخضر، والذي تمكنت دولة الإمارات فيه من تحقيق أفضل الإنجازات وترك بصمة واضحة عالمياً في التعامل مع المتطلبات الملحة للحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار السلبية للتغيير المناخي».
وأضافت معاليها:« وفي هذه المناسبة، تبرز الأهمية الكبيرة للعمل المشترك على التطوير المستمر للكفاءات والقدرات لبناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف دولة الإمارات المناخية الطموحة».

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