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علوم الدار

«التعليم والمعرفة» بأبوظبي تطلق مبادرة جمعة التعلم المجتمعي

«التعليم والمعرفة» بأبوظبي تطلق مبادرة جمعة التعلم المجتمعي
1 مارس 2025 01:23

أبوظبي (وام)

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أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، مبادرة جمعة التعلم المجتمعي، التي تعيد رسم ملامح آلية التواصل بين الطلبة والمحيط الخارجي بعيداً عن إطار الصفوف الدراسية، وذلك بمناسبة اليوم الإماراتي للتعليم وعام المجتمع 2025 في دولة الإمارات.
وتخصص المدارس أيام الجمعة طوال شهر رمضان المبارك للتعلم المجتمعي، في خطوة تعتمد على منهجية عملية في التعليم، تجمع بين المعارف الأكاديمية والتأثير على أرض الواقع، وعوضاً عن أخذ الدروس التقليدية، يحظى الطلبة بفرصة التفاعل مع مجتمعاتهم، والمساهمة في دعم القضايا الهادفة، وتطوير المهارات التي يحتاجونها في حياتهم.
ولا تندرج هذه المبادرة ضمن إطار الأنشطة اللاصفية، أو البرامج التطوعية، بل تمثل عنصراً أساسياً من عملية التعليم. وتتيح مبادرة جمعة التعلم المجتمعي، للطلبة فرصة تطبيق معارفهم في سياقات الحياة الواقعية، ما يساعدهم في رؤية التأثير المباشر للدروس التي يتعلمونها في المدرسة.
وتنطلق المبادرة، بالتعاون مع مجموعة من الهيئات المحلية، لتتيح للطلبة المشاركة في مشاريع الحفاظ على البيئة ودعم أصحاب الهمم، والحفاظ على التراث الثقافي والمشاركة في المبادرات الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة. ويستفيد الطلبة من النشاطات المتنوعة مثل التشجير، وتسجيل الإرث الثقافي الشفهي مع كبار السن. ومن المقرر دمج مبادرة جمعة التعلم المجتمعي في المنهاج الدراسي، لضمان اشتراك الطلبة من جميع الفئات العمرية في تجارب هادفة مناسبة لأعمارهم.   

دائرة التعليم والمعرفة
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اليوم الإماراتي للتعليم
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