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علوم الدار

هزاع بن زايد: الارتقاء الدائم بالعملية التعليمية

هزاع بن زايد: الارتقاء الدائم بالعملية التعليمية
1 مارس 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إن التعليم قطاع حيوي، لطالما نهض على أسس راسخة من التطوير المستمر المواكب لأحدث التطورات العالمية، مشدداً سموه على دور الأسرة والمجتمع ككلّ في المساهمة بالارتقاء الدائم بالعملية التعليمية.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «في اليوم الإماراتي للتعليم خالص التقدير للقائمين على هذا القطاع الحيوي الذي لطالما نهض على أسس راسخة من التطوير المستمر المواكب لأحدث التطورات العالمية، ونشدّد على دور الأسرة والمجتمع ككلّ في المساهمة بالارتقاء الدائم بالعملية التعليمية بما يصون التنمية المستدامة ويحقق أهدافها».

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