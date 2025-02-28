طحنون بن زايد: تطوير المنظومة التعليمية في صدارة أولوياتنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن الإمارات تضع تطوير المنظومة التعليمية في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، إيماناً من قيادتها أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية.

وقال سموه عبر منصة «إكس» أمس: «تضع دولة الإمارات تطوير المنظومة التعليمية في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، إيماناً من قيادتها أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية، وفي هذا السياق يأتي الاحتفال باليوم الإماراتي للتعليم باعتباره محطة لتجديد الالتزام بتعزيز قدرة أبنائنا على التكيف مع أدوات العصر، وتمكينهم من اكتساب مهارات المستقبل.

وأضاف سموه: «نموذجنا التعليمي نموذج متميز وقائم على الابتكار والتكنولوجيا والإبداع لضمان استدامة مسيرة النهضة وازدهارها».