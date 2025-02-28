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حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة شهر رمضان

حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة شهر رمضان
1 مارس 2025 01:24

أم القيوين (وام)

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أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن تمنياته للمفرج عنهم، بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة. ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بَدْء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم وعائلاتهم، خلال شهر رمضان المبارك.

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