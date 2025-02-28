حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين، بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين، برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سمو ولي عهد أم القيوين، برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.