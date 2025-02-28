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علوم الدار

الإمارات وإيران تبحثان تعزيز التعاون

الإمارات وإيران تبحثان تعزيز التعاون
28 فبراير 2025 23:37

عقدت الجلسة الافتتاحية للمشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 في أبوظبي.

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ترأس الاجتماع معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومجيد تخت راونجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران، حيث رحب الجانبان بعقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية، وشدّدا على أهميتها كفرصة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
شارك في جلسة المشاورات سيف الزعابي سفير دولة الإمارات لدى إيران، ورضا عامري سفير إيران لدى دولة الإمارات، ومسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين. 

المصدر: وام
الإمارات
إيران
مشاورات
مشاورات سياسية
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