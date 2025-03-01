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علوم الدار

سلطان النيادي: التعليم وريادة الأعمال والعمل التطوعي ركائز أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومستدام

سلطان النيادي: التعليم وريادة الأعمال والعمل التطوعي ركائز أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومستدام
1 مارس 2025 16:11

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن التعليم وريادة الأعمال والعمل التطوعي ركائز أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومستدام، خلال زيارته لمنطقة القوع بمدينة العين.

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وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « التعليم وريادة الأعمال والعمل التطوعي ركائز أساسية في بناء مجتمع مزدهر ومستدام.. خلال زيارتي لمنطقة القوع بمدينة العين.. سعدت بلقاء نخبة من الشباب الموهوبين والمتطوعين والأسر المنتجة، الذين يجسدون بروحهم المبتكرة وإصرارهم على النجاح نموذجاً مشرفاً للعطاء والإبداع».
وأضاف معاليه: «ما رأيته من شغف يعكس أهمية تمكين الشباب بمهارات المستقبل ودعم المشاريع المجتمعية التي تعزز من دورهم في مسيرة التنمية.. الاستثمار في العقول الطموحة والأيدي المنتجة هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
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