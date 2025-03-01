الإمارات تواصل دعمها الإنساني لغزة بإبحار سفينة زايد الإنسانية "7" ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبحرت سفينة زايد الإنسانية رقم (7) من ميناء الحمرية متجهة إلى مدينة العريش المصرية، وذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 3” لدعم الأشقاء في قطاع غزة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتحمل السفينة 5820 طن من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية، أدوية ومستلزمات طبية، ومواد إيواء، بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها.

يأتي هذا الدعم ضمن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأكيدًا على نهجها الإنساني الراسخ في تقديم العون والإغاثة للشعوب المتضررة.

وتشارك في هذه الجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إلى جانب عدد من الجمعيات الخيرية الإماراتية.