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أنور قرقاش يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية

أنور قرقاش يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية
1 مارس 2025 21:50

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، سعادة الدكتور مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية.
تناول اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، مثمنين جولة المشاورات السياسية بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز المصالح المشتركة، كما تناول اللقاء تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.
واستعرض اللقاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سيف محمد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.

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المصدر: وام
أنور قرقاش
نائب وزير الخارجية
إيران
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