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علوم الدار

حميد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي

حميد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
1 مارس 2025 22:37

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، التعازي من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي يرحمه الله.
وأعرب معاليهما، خلال زيارتهما، قصر الزاهر بعجمان، عن خالص تعازيهما ومواساتهما، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل النعيمي الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التعازي من المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموهما، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
‏‎حضر تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي.

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كما حضره اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنون وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
عجمان
عمار بن حميد النعيمي
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