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علوم الدار

تعاون بين «مؤسسة حمدان بن راشد» و«الإيسيسكو»

خليفة السويدي في حديث مع أحمد ولد أباه (من المصدر)
2 مارس 2025 02:43

دبي (الاتحاد)

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استقبل الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور أحمد سعيد ولد أباه، مستشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الثنائي في دعم التعليم والتميز التربوي في دول العالم الإسلامي.
وناقش اللقاء الذي حضره عددٌ من المسؤولين، سبل تطوير المبادرات الداعمة للقطاع التعليمي، وآليات دعم الممارسات التربوية المتميزة، بما يعزز تحقيق أهداف البرامج المشتركة للارتقاء بالمنظومة التعليمية. 
وقال الدكتور خليفة السويدي: «إننا في مؤسسة حمدان حريصون على تعزيز حضور دولة الإمارات على مستوى المبادرات الإقليمية والدولية في مجال التعليم، وإن التعاون مع منظمة الإيسيسكو باعتبارها من أهم المؤسسات المعنية بالتربية والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي يخدم الأهداف المشتركة»، منوهاً بأهمية العمل المشترك الذي من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، خصوصاً في مجالات جودة التعليم وتمكين المعلمين. 
وأضاف: «المؤسسة تؤكد التزامها مع منظمة الإيسيسكو في تشجيع الجهود الموجهة إلى تطوير المنشآت التربوية في الدول الإسلامية من خلال جائزة حمدان-الإيسسكو، وكذلك تمكين تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من خلال مشروع (مشكاة)». وأشاد المدير التنفيذي بالاهتمام الكبير الذي تحظى بها المشروعات المشتركة من قبل المنظمة، مما حقق تأثيراً إيجابياً في المجتمعات الإسلامية نحو توجيه الدعم إلى تطوير المؤسسات التعليمية. يشار إلى أن هذه الشراكة تعتبر امتداداً للتعاون المثمر بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومنظمة الإيسيسكو، والذي أثمر عن تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية لدعم جودة التعليم والتميز التربوي في العالم الإسلامي. ويواصل الجانبان جهودهما لتعزيز هذا التعاون عبر إطلاق مشاريع ومبادرات مبتكرة تسهم في تمكين المعلمين، ورعاية الطلبة الموهوبين، وتطوير السياسات التعليمية الداعمة لبناء مجتمعات المعرفة والابتكار.
دور ريادي
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد سعيد ولد أباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي في الإيسيسكو، بالدور الريادي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في دعم التعليم والتميز التربوي، وأثنى على المشروعات النوعية التي تعمل عليها بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، مؤكداً حرص معالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسة وتقديره العميق لهذه الشراكة المتميزة، التي أتاحت فرصة الاستفادة من الخبرات الرائدة للمؤسسة في تمكين المعلمين، وتعزيز جودة التعليم، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك في تطوير السياسات التربوية، وتحقيق التحول التعليمي المستدام.

خليفة السويدي
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
الإيسيسكو
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