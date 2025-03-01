عبدالعزيز بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة خولة ناصر المدحاني

عجمان (وام)

قدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، ‏واجب العزاء، أمس، في وفاة المغفور لها خولة ناصر علي عبدالله ‏المدحاني. ‏ونقل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن ‏راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد ‏النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إلى عائلة المتوفاة.. مثنياً على ‏تفاني الفقيدة وتميزها خلال فترة عملها في الديوان الأميري بعجمان.‏ وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي ‏الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها ‏فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.‏

كما قدم واجب العزاء الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والدكتور مروان ‏عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام ‏دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.‏