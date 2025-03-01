عبدالعزيز بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة خولة ناصر المدحاني

عجمان (وام)
قدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، واجب العزاء، أمس، في وفاة المغفور لها خولة ناصر علي عبدالله المدحاني. ونقل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إلى عائلة المتوفاة.. مثنياً على تفاني الفقيدة وتميزها خلال فترة عملها في الديوان الأميري بعجمان. وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.