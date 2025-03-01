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«إسلامية دبي» تطلق سلسلة محاضرات رمضانية

«إسلامية دبي» تطلق سلسلة محاضرات رمضانية
2 مارس 2025 02:44

دبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة المحاضرات التي تُعقد عقب صلاة التراويح في مختلف مساجد الإمارة، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي، ونشر المعرفة الدينية الصحيحة، وبناء وعي مستنير يعكس مبادئ الدين الإسلامي، وذلك في إطار مبادرة «رمضان في دبي»، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز التوعية الدينية، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة. 
وتتناول المحاضرات موضوعات متنوعة تغطي جوانب متعددة، تهم الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدمها نخبة من العلماء والوعاظ، بما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، والمساهمة في بناء وعي ديني مستنير يعزز التماسك المجتمعي.
وأكد يحيى عبدالعزيز قاسم، رئيس لجنة الفعاليات الثقافية الإسلامية لمبادرة رمضان دبي، أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للدائرة، التي تهدف إلى نشر المعرفة الدينية وتعزيز الأجواء الإيمانية في رمضان، بما يسهم في تحقيق مستهدفات عام المجتمع، وترسيخ دور المبادرات الدينية في دعم الأجندة الاجتماعية 33، التي تركز على بناء مجتمع أكثر تلاحماً واتزاناً أخلاقياً وفكرياً.
ولضمان وصول هذه الفعاليات إلى أكبر شريحة من الجمهور، قامت الدائرة بنشر جداول المحاضرات الرمضانية، متضمنةً توقيت انعقادها وأماكن إقامتها، عبر جميع المنصات الرقمية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مما يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على التفاصيل واختيار المحاضرات الأقرب إليهم، والاستفادة من هذه المجالس الإيمانية التي تعزز القيم خلال الشهر الفضيل.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
رمضان
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